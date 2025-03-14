Владелец назвал автохламом купленную им Exeed

В конце 2022 года россиянин купил китайский автомобиль EXEED TXL, но счел, что это «прожорливый автохлам». Свою историю разочарованный автовладелец рассказал на портале Autospot.

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Россиянин рассчитывал, что эта машина станет хорошим подарком самому себе к Новому году, однако уже через два часа поездки он понял, что хочет вернуть себе свою старую Skoda Kodiaq. С тех пор по гарантии он был вынужден поменять немало деталей. За два года обратиться к дилеру пришлось около десяти раз.

По словам автовладельца, он уже устал ездить в дилерский центр, тем более что там порой отказываются признавать наличие проблем.

«Кроме всего прочего, "мозги" сами добавляют пробег, пока машина стоит на охране до 10 минут примерно», — пожаловался автор поста.

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Ранее сообщалось, что по итогам февраля суммарные объемы продаж автомобилей основных китайских брендов в РФ рухнули почти на 30 процентов, если сравнивать с тем же периодом 2024 года.