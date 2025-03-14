Цены на шиномонтаж резко выросли

Стоимость шиномонтажа в России с началом весеннего сезона выросла сразу на 15%.

© РИА Новости

Директор по сервису и запчастям автомобильной группы "Авилон" Алексей Шпикалов в беседе с "Газетой.Ru" выразил мнение, что на рост цен повлияло повышение зарплат работников станций техобслуживания.

По словам Шпикалова, в этом году время замены зимних покрышек на летние пришло чуть раньше, так как в некоторых регионах теплая погода установилась раньше срока.

Основываясь на букве закона, переобуваться в нашей стране разрешено с 1 марта, при условии повышения среднесуточной температуры до +5 градусов и более. При этом тепло должно держаться не только днем, но и ночью, напомнил эксперт. А за неправомерное использование шин не по сезону водителям грозит штраф в размере 500 рублей.

Как сэкономить на ТО

Ранее "РГ" рассказала о том, как подготовить автомобиль к весеннему сезону.