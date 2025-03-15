Несостоявшиеся водители ринулись за границу: найдена лазейка для получения прав

Юрист Радько рассказал, чем чреват способ получения прав за границей.

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Россияне, не сдавшие экзамен на водительские права в Госавтоинспекции, нашли способ получить их другим путем. Они едут за границу, получают там права и после возвращения на родину меняют их на российские. Об этом рассказал автоюрист Сергей Радько.

«Это выглядит действительно как выход, ведь после трех неудачных попыток сдать экзамен приходится ждать шесть месяцев, чтобы попытаться в четвертый раз. Не у всех есть время и желание, поэтому россияне нашли выход – сдавать в другой стране, а затем поменять удостоверение на российское. К тренду тут же подключились гиды, предлагающие целые туры ради заветной корочки», – констатирует юрист.

Но такой способ получения водительского удостоверения угрожает безопасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения, убежден Радько.

«По моему мнению, все-таки проще получить теорию и практику и здесь (в России. – Прим. ред.), а там (за рубежом) нанять преподавателя или инструктора. Но насколько это дешевле? Самое главное – навыки и знания нужны не на экзамене, а на дороге, поэтому такой способ приобретения удостоверения ставит под угрозу безопасность, жизнь и здоровье, прежде всего самого водителя», – подчеркивает юрист.

По словам Радько есть даже специальные туры в другие страны ради получения водительских прав. При этом он выразил сомнение по поводу выгоды такой альтернативы с финансовой точки зрения.