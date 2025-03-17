Сколько стоит зарядить электромобиль

Год назад можно было с недоумением смотреть на покупателей электромобилей и заходить на цель пальцем у виска в предположениях, как они собираются покупки не то что обслуживать, а заряжать

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Однако, время идет, и продажи электричек растут. Вот только вопросов к эксплуатации у тех, кто не владеет собственным особняком (дома и возле работы) с возможностью поставить зарядную станцию меньше не становится. Мы посмотрели, как обстоят дела с зарядкой в крупных городах, почем киловатт для народа и действительно ли автомобили без бензина внутри так выгодны.

Заметки библиотекаря

Звучит удивительно, но электромобили появились гораздо раньше привычных экипажей с ДВС. В 1828 году некто Аньос Джедлик решил приспособить электродвигатель к небольшой тележке. Фокус удался и вдохновленные чудом последователи инженера сделали немало попыток воспроизвести успех. Впрочем, проблема была у всех одна – найти годные для эксплуатации элементы питания. Эти упражнения повторялись повторялись ровно до того момента как электрички и бензиновые автомобили не сравнялись по запасу хода и скорости.

При этом трудности при заправке электромобилей были несравнимо больше. В бытовых сетях того времени, как и современных поддерживался переменный ток, а батареи требовали постоянного. Так что подключение к обычной электро сети вызывало некоторые сложности. Между тем бензиновые авто становились совершеннее, быстрее, и обладали куда большим запасом хода. Ну да, шумнее, простите вонючее и громче, но зато могли ехать дольше и заправляться просто! Естественный отбор сделал свое дело и о машинах с батарейками благополучно забыли. Почти на 100 лет.

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Будущее сегодня

Под эгидой борьбы за экологию, дорогие энергоносители и искоренению корней зла на Земле властьдержащие в некоторых странах постановили, что в ближайшее десятилетие нужно полностью избавиться от автомобилей с классическим ДВС. Что интересно, многие автопроизводители отрапортовали, что установку приняли и пошли выполнять. Правда в процессе выполнения немало было и тех, кто признался, что горячиться не нужно и автомобили с ДВС останутся в модельном ряду, но факт случился. Электрическая революция номер 2 началась.

© Кристина Кормилицына / РИА Новости

Не было счастья, ну и не надо.

Электрическая революция в России не собиралась начинаться вплоть до февраля 2022 года, точнее до его середины. Летом того года кажется авторынок осознал ужас положения, остатки автомобилей европейских, корейских и даже японских автомобилей таяли на скаладах как снег в мае и чтобы дилерские центры не пришлось заколачивать фанерой, решено было сменить вывески.

В страну хлынул поток неизвестных марок с причудливыми названиями, о которых раньше не слышал никто, может быть кроме жителе приграничных с Китаем регионов.

Прошло пару лет и вот уже аналитики Автостат сообщают, что за 2024 год в стране было реализовано 17 805 новых электромобилей. Что на 20% больше чем в 2023 году, который сам по себе был рекордным, ведь продажи скакнули в 4.7 раза к показателю годом ранее.

Примечательно и то, что из 17 тысяч 7 тысяч продаж пришлись на марку Zeekr, которая и вовсе официально в нашу страну не поставляется.

© Кристина Кормилицына / РИА Новости

Что случилось?

При стоимости самой бюджетной версии Zeekr 001 более чем в 5 млн рублей есть аналоги как гибридов, так и знакомых европейских марок (поставленных по параллельному импорту) покупатели выбирают серую поставку автомобилей с непонятными перспективами? На самом деле, рост объяснить несложно, скупые поставки Tesla которая в лучшие времена стоила примерно тех же денег при куда большем выборе альтернатив, среди которых были и породистые немцы, создали отложенный интерес, который был реализован сейчас, когда за 5 млн можно купить породистого китайца или средненького европейца. А вот как жить с элим электромобилем, это отдельный повод для абзаца. Первый и главный вопрос – где и как пополнять заряд. На самом деле, варианты есть.

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Самый примитивный.

От бытовой розетки. Автомобиль, по сути обычный бытовой прибор с той разницей, что электродвигатель работает на постоянном токе, а в современных сетях используют ток переменный. Но об этом, в отличии от ситуации прошлого века, подумали сами производители электромобилей при помощи специальных зарядных устройств, которые встроены в электромобили. Они преобразуют переменный ток в постоянный, после чего он запасается в батарее. Чем мощнее такое устройство, тем быстрее батарея будет заполняться и меньше времени придется провести у розетки.

Минус у такого способа очевиден: он не подходит для жителей многоквартирных домов, кроме экстремалов, которые выбрасывают удлинитель из окна н-цатого этажа.

Для владельцев дома с собственной парковкой тоже не все гладко. Стандартная 3 кВт розетка будет заряжать батарею емкостью 50 кВт ч до 100% примерно 15 часов. С ростом мощности время будет расти. То есть при емкости батареи в два раза больше, пробеге в 100 км в сутки и запасе хода около 600 км, один день в неделю автомобиль будет полностью проводить на зарядке. Это если грубо. Если использовать промышленную трехфазную розетку, то время уменьшится вдвое.

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Зато, если счетчик в доме однофазный, то стоимость 1 кв будет равна 6.99 рублям в подмосковье, что в переводе на 50 квЧ за «полный бак» будет равно примерно 350 рублям.

Есть еще масса нюансов, сколько КвТ подведено к дому, время года, когда автомобиль эксплуатируется ( от этого сильно зависит расход батареи), но тем не менее, порядок цифр понятен.

Альтернативный способ зарядки в частном доме – покупка зарядной станции. При определенных танцах с бубнами, которые необходимы чтобы получить разрешение на ее установку, прокладку выделенной линии и стоимость самой станции можно уложиться в 300 - 500 тысяч рублей и заряжать батарею до максимума за час-два. Цена зарядки будет такой же, если заложить стоимость станции в цену машины :)

Если очень постараться ( это относится к танцам и бубнам) то можно получить разрешение на установку быстрой зарядной станции даже на выделенном машиноместе в паркинге нового ЖК. Стоимость такой установки будет выше раза в два, сложностей с согласованием тоже больше, но тут нужно вспомнить поговорку про «осилит путь идущий».

Второй вариант, тоже есть.

© Кристина Кормилицына / РИА Новости

Для ленивых и обеспеченных.

Зарядные станции в крупных города, медленно, но уверенно появляются. В прошлом году в стране планировалось ввести в эксплуатацию около 1500 штук. Сколько введено и работает сказать сложно. Легко сравнить, классических АЗС сейчас порядка 24 000. При этом если электромобилей станет допустим 5 млн (менее 10%) на всю страну, станций понадобится больше, чем АЗС, так как время зарядки одного электромобиля существенно выше, чем заправка одного автомобиля с ДВС.

При этом стоимость зарядки батареи в 50 кВт⋅ч в городе (на заправочных станциях) сильно отличается в зависимости от типа и мощности и колеблются от 12 до 22 рублей за киловатт. Так в Москве зарядка полной батареи 50 кв ч обойдется около 1000, в Питере на 100-150 рублей дороже, но в целом по городам миллионникам будет составлять от 900 до 1200 рублей.

Естественно, даже такие цены несравнимы с заправкой полного бака бензинового или дизельного автомобиля. Впрочем, это все пока касается автомобилей для городского и пригородного использования. Когда на электромобилях можно будет полноценно путешествовать по России решительно непонятно.

© Максим Блинов / РИА Новости

Что с обслуживанием?

Где покупали там и запчасти ищите, примерно так можно перефразировать одну известную фразу не менее известного банка относительно ситуации с запасными частями на электромобили. Впрочем, даже с ее учетом, граждане готовы идти на риски, ведь обслуживание электрички может обойтись почти в два раза дешевле.

Но это при больших пробегах. В целом электромобиль не требует замены масла кажд 10-15-20 тысяч, не захочет поменять сцепление на поновее, цепь или ремень ГРМ, свечи и фильтры, не будет жаловаться на плохое топливо и проблемы с катализатором.

Трущиеся элементы в основном в редукторах, масло в которых придется менять раз в 30-40 тысяч, в остальном обслуживание схоже с другими повозками. Подвеска, тормоза, электрика. Да, емкость батареи со временем снижается, но не более чем на 5% за первые 2-3 года. С ростом пробега процент больше, но батарея все равно остается рабочей, просто уменьшается запас хода. Батарею можно поменять в сборе, но при покупке машины с приличным пробегом это обойдется примерно в половину или треть цены покупки.

Мы не приводим стоимость расходов на электромобиль, так как разница тоже может быть очень большой и зависить от политики дилера. Например, владельцы Моксвича 3Е все равно вынуждены каждые 10 000 км мотаться на обслуживание, но при этом цена одного ТО от 6 до 12 тысяч

Есть и еще плюшки, в России владельцы электромобилей в некоторых регионах не платят транспортный налог, кое-где бесплатно паркуются. Впрочем, есть стойкое ощущение, что все это не навсегда, так как с ростом автопарка сохранять такие плюшки станет совершенно неразумно.

© Максим Блинов / РИА Новости

Итого

Разумнее всего выглядит эксплуатация электромобиля в условиях город-пригород, наличием собственной зарядной станции и отсутствием длинных пробегов. То есть электричка весьма хороша в качестве второго автомобиля в семье где есть один «нормальный» автомобиль с поршнями, выхлопом и запахом высокооктанового топлива по утрам. Возможно это только пока.

10 легендарных автомобилей Гаража особого назначения

P.S. Мы осознанно не говорили про экологичность этого вида транспорта потому что будем честными, процент тех, кто подумал об этом купив электромобиль в России явно позволяет причислить этих крайне осознанных и уважаемых граждан к культурному меньшинству.