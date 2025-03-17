Раскрыта доля зарубежных деталей в «импортозамещенных» УАЗах. Гендиректор завода Алексей Спирин в интервью «Известиям» заявил, что за три года количество российских компонентов в ульяновских вездеходах увеличилось с 80-85% до 95-96%. Топ-менеджер напомнил: УАЗу пришлось «импортозаместить» целый ряд элементов — от блоков управления двигателем до деталей электропроводки, патрубков и крепежей. Номенклатура отечественных запчастей продолжит расширяться.

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Алексей Спирин подчеркнул, что актуальные модели Ульяновского автозавода совсем не такие, как в 2022 году. Например, механическая коробка передач и «раздатка» глубоко модернизированы. Также вот-вот появятся отечественные подушки безопасности: в индустриальном парке УАЗа локализуют производство аирбэгов по полному циклу «от сырья» и отливки каркасов руля до пошива самих подушек и выпуска электронных блоков.

Какие зарубежные детали входят в 4-5% импорта Алексей Спирин умолчал, но признал, что некоторые российские решения «не прошли проверку временем». Пока на внедорожниках УАЗ нет автоматической трансмиссии, хотя раньше треть «Патриотов» продавалась с французской коробкой передач Punch. Вопрос возвращения автомата топ-менеджер предложил отложить до 2026 года, причём на повестке дня есть даже двухпедальный грузовичок УАЗ «Профи»!

Среди ближайших новинок Ульяновского автозавода — «Профи» с турбодизелем и 6-ступенчатой «механикой»: он появится в продаже во втором квартале. Летом на УАЗе локализуют производство пикапов Sollers ST9 и JAC T9. А в ноябре дебютирует глубоко модернизированный «Патриот» с другой внешностью, салоном, двигателем и коробкой передач.