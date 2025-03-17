В продаже появился новый Volkswagen Passat B3

В Великобритании на аукционе Collecting Cars обнаружился очень необычный лот. Сменит владельца практически новый Volkswagen Passat B3 с 1 273 километрами на одометре. У седана было два собственника, но оба не спешили пользоваться бюджетным автомобилем. Комплектация GL простая, зато из атрибутов комфорта есть кожаный салон и кассетная аудиосистема.

© Motor.ru

Volkswagen Passat B3 хорошо известен по российскому вторичному рынку. У нас седан заслужил репутацию выносливой и надёжной машины, и «капсула времени» из Великобритании только подтверждает реноме. В марте 2025 года янгтаймер с первой попытки прошёл техосмотр без замечаний со стороны регулятора! Начинка простая: с 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» сочетается 5-ступенчатая «механика».

© collectingcars.com

© collectingcars.com

© collectingcars.com

© collectingcars.com

© collectingcars.com

© collectingcars.com

© collectingcars.com

© collectingcars.com

Электроники минимум: стеклоподъёмники ручные, подушек безопасности нет, зато регулируются с кнопки зеркала. Есть 15-дюймовые легкосплавные диски, подлокотник для задних пассажиров, а также два задних подголовника. В 2019 году у Volkswagen Passat поменяли ремень ГРМ на пробеге 903 километра. В остальном остаются заводские компоненты.

© collectingcars.com

© collectingcars.com

© collectingcars.com

© collectingcars.com

В Великобритании особого интереса к лоту нет, за четыре дня до окончания торгов Volkswagen Passat B3 оценён в 6500 фунтов стерлингов (716 тысяч рублей). В комплекте с автомобилем оригинальная сервисная книжка 1990-х годов, старые счета-фактуры, страховые документы и прочие артефакты. Нетронуты запасное колесо и домкрат Volkswagen.

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В Европе история седанов Volkswagen Passat завершилась, но четырёхдверка остаётся в строю в Китае. Продажи начались прошлой осенью, и седан лишь отчасти унифицирован с одноимённым европейским универсалом.