Новый Mercedes-Benz CLA оказался тяжелее, чем флагманский S-Class

На минувшей неделе дебютировало третье поколение «младшей» четырёхдверки, и характеристики впечатлили. Электрокар Mercedes-Benz CLA 350 4Matic (EQ Technology) оказался очень тяжёлым: 2135 килограммов снаряжённой массы! Новинка весит на 45-65 килограммов больше, чем базовый Mercedes-Benz S 450 4Matic, хотя представительский седан на 56 сантиметров длиннее.

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С одной стороны Mercedes-Benz CLA не такой уж маленький, ведь разница с С-Классом менее трёх сантиметров. С другой стороны, пока раскрыта масса топового электромобиля с батареей 85 киловатт-часов, а базовый заднеприводный CLA с литий-железо-фосфатным аккумулятором на 58 киловатт-часов окажется легче.

Самым лёгким ожидаемо будет умеренный гибрид с передним приводом и бензиновым 1,5-литровым двигателем с фабрики Geely. Однако такие Mercedes-Benz CLA появятся в продаже к концу года, и характеристики пока не раскрыты. Пресс-служба марки сфокусировалась на продвижении «батарейных» седанов, так что сравнение оправдано. Вдобавок, масса более двух тонн не помешала CLA показать выдающуюся энергоэффективность.

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Благодаря очень обтекаемому (Сх = 0,21) кузову Mercedes-Benz CLA расходует всего 12,2-12,5 киловатт-часа на 100 километров пробега по циклу WLTP. Таким образом, седан экономичнее предыдущих рекордсменов Lucid Air Pure и FIAT 500 Electric (13 кВт*ч/100 км), а запас хода без подзарядки составляет 792 или 771 километр по циклу WLTP. Впрочем, куда интереснее будут сравнения с китайскими конкурентами во второй половине года.