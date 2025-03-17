«Группа ГАЗ» показала новый пожарный грузовик на базе «Валдая-12». Руководитель пресс-службы автозавода Николай Марков поделился снимком спасательной версии с двухкубовой ёмкостью и шестиместным салоном. Пожарный «Валдай-12» может перевозить пожарный расчёт, две тонны воды, а также всё необходимое для ликвидации возгорания. К стандартной кабине пристыкована просторная композитная надстройка, которая позволяет личному составу стоять в полный рост.

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Впервые пожарную автоцистерну «Валдай-12» показали прошлым летом, но сейчас в Нижнем Новгороде засветилась глубоко модернизированная машина с другой компоновкой салона, высокой крышей и переосмысленным кузовом. Ёмкость автоцистерны снизилась с 2,3 до 2,0 тонны.

По технике пожарный «Валдай-12» не отличается от обычного: под капотом 170-сильный дизель ЯМЗ-534, задний мост отечественный, оригинальной конструкции, а передняя ось взята у автобуса «Вектор NEXT» и отличается 50-градусным углом поворота колёс. Для спецтранспорта такая манёвренность является большим преимуществом. Композитная надстройка специальная, а исходная кабина сваривается и окрашивается на Горьковском автозаводе.

Как сэкономить на ТО

Потребность в небольших пожарных грузовиках есть, ведь автоцистерны на базе КамАЗ-43253 выпускаются с 2010 года и морально устарели. На основе грузовиков К5 челнинского автогиганта тоже выпускают спецтехнику: в Челябинске сделали опытный образец с двухрядной кабиной, двухосным шасси и четырёхтонной ёмкостью.