Как правильно "обкатать" новую машину

У каждого водителя когда-то был самый первый автомобиль. Какие правила по эксплуатации авто важно помнить водителям-новичкам, чтобы продлить жизнь своего транспортного средства.

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Об этом "Российской газете" рассказал региональный технолог международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов.