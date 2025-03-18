Автоэксперт Ершов объяснил, как правильно "обкатать" новую машину
У каждого водителя когда-то был самый первый автомобиль. Какие правила по эксплуатации авто важно помнить водителям-новичкам, чтобы продлить жизнь своего транспортного средства.
Об этом "Российской газете" рассказал региональный технолог международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов.
"Пожалуй, самое важное правило, о котором чаще всего забывают владельцы машин - соблюдение рекомендаций производителя. Если хотите, чтобы автомобиль прослужил как можно дольше - важно соблюдать правила его эксплуатации, которые устанавливает завод изготовитель. В первую тысячу километров пробега важно соблюдать простые правила, которые позволят повысить эксплуатационные характеристики, экономичность и срок службы машины. Не поленитесь открыть руководство по эксплуатации автомобиля. В инструкции всегда есть рекомендации по "обкатке" модели от производителя. В первые месяцы владения особенно внимательно и регулярно проверяйте состояние и уровни всех технических жидкостей. Самое главное - выбрать щадящий режим работы основных агрегатов (двигатель, коробка передач). В период "обкатки" все трущиеся детали притираются, поэтому не перегружайте автомобиль, не устраивайте экстремальных тестов и показательных заездов. Важно не допускать работу двигателя на высоких оборотах во время "обкатки". Не полезна и длительная работа мотора на холостом ходу. Во время движения старайтесь чередовать нагрузку и скоростные режимы, не двигайтесь с одной скоростью в течение длительного времени. Избегайте резких "газ в пол" и экстренного торможения. Для правильной "обкатки" необходимо плавное изменение частоты вращения двигателя.Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30 После завершения периода "обкатки", через первую 1-2 тыс. км пробега, рекомендую заменить масло в двигателе. Дело в том, что из-за притирки металлических деталей появляется микростружка, которая негативно влияет на работу мотора и сокращает срок его службы", - отметил специалист.