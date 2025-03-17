Эксперты оценили сроки возвращения американских авто в РФ

Эксперты Тюктеев и Иванов оценили сроки возвращения американских авто в РФ

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Дилеры и автоэксперты рассказали, что они думают о возвращении американских автобрендов в РФ.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов не ждет, что они вернутся быстро. «Американцы» никогда не были особенно популярными у россиян. При этом он напомнил про уход из России легкового сегмента Ford.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» считает, в ближайшие 1-1,5 года «американцы» на рынок РФ не вернутся. Даже если политическая обстановка резко изменится, то на реанимацию бизнеса уйдет минимум год. Придется налаживать работу местного офиса и шоурумов, логистику и так далее.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что осложнить возвращение американских брендов может подросший утильсбор. У «американцев» зачастую двигатели больших объемов, то есть утильсбор составит несколько миллионов рублей.

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Первыми на российский авторынок могут вернуться полноразмерные американские внедорожники Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, электрокары Tesla, полагают эксперты.

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