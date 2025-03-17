В Подмосковье продают новый седан Lada Priora

Один из дилеров готов расстаться с серебристой четырёхдверкой 2012 года выпуска. На одометре «Приоры» всего 1643 километра, так что состояние — как у нового автомобиля. Продавец обещает, что кузов без окрашенных элементов, зимней резины нет, в ПТС два владельца. «Капсулу времени» четырежды выкладывали на классифайды, и текущая цена солидная: 1,6 миллиона рублей!

© Motor.ru

Прощай, Priora

За десять лет на конвейере АвтоВАЗ выпускал разные версии «Приоры», но в продаже появилась самая дешёвая модификация 2012 года — без усилителя руля, кондиционера и всего с двумя электростеклоподъёмниками. С завода установлены 14-дюймовые штамповки, сзади нет подголовников, а из опций комфорта только центральный замок и магнитола в виде дилерского «допа».

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Впрочем, у седана есть водительская подушка безопасности, подлокотник заднего дивана, а дверные ручки окрашены в цвет кузова и сделаны под естественный хват. В 2012 году точно такие же базовые «Приоры» закупали для полиции, но многие машины из той партии уже списаны. Под капотом простой 8-клапанный двигатель ВАЗ-21116 (87 л.с., 144 Нм).

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

У «капсульной» Lada Priora нет задних подкрылок, но установлены брызговики. Состояние хромированных деталей и пластиковых элементов впечатляет, и ни намёка на ржавчину нет. Однако 1,6 миллиона рублей — цена новой Lada Vesta NG в популярной комплектации Comfort'24, причём за эту сумму можно взять автомобиль с мотором 1.8 Evo и вариатором.

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В прошлом году похожая Lada Priora без пробега продавалась за 980 тысяч рублей, а найти снятый с производства автомобиль в заводском состоянии можно при гораздо меньшем бюджете.