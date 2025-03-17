GM отзывает 50 тысяч Chevrolet Camaro

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявила, что из-за дефекта коробки передач придётся отозвать большую партию купе, кабриолетов и седанов General Motors. В группе риска 50 тысяч Chevrolet Camaro 2020-2022 годов, а также около 40 тысяч Cadillac CT4, CT5 и CT6 2019-2022 годов: на всех машинах установлен проблемный 10-ступенчатый автомат.

© Motor.ru

Любопытно, что в официальном сообщении NHTSA указано: во время движения может произойти блокировка передних колёс, хотя все машины из группы риска c базовым задним приводом. Дело в клапане управления трансмиссии: он может износиться, давление упадёт, поэтому передачи начнут переключаться рывками, а в какой-то момент колёса заблокируются.

Зафиксирован 115 случаев блокировки колёса, один из клиентов попал в аварию. General Motors давно знает о проблеме, но изначально позиция автогиганта заключалась в том, что дефект слишком незначительный, чтобы вызвать потерю контроля над транспортным средством. Однако реальный инцидент вынудил всё-таки провести отзывную кампанию. Дилеры перепрограммируют модуль управления коробкой передач, чтобы электроника распознавала избыточный износ клапана за 16 тысяч километров до начала блокировок.

Обзор авторынка за 2024 год: рост продаж и ожидание падения

После прошивки автомобиль сам распознает проблему, загорится Check Engine, мощность будет ограничена, а коробка передач будет использовать только первые пять скоростей, чтобы добраться до сервиса. Интересно, что даже такое компромиссное решение доступно только для Cadillac CT4, CT5 и некоторых CT6. Как будут ремонтировать Chevrolet Camaro пока не сообщается.