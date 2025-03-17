Chery перезапустит бывший завод GM в России

Телеграм-канал «Русский Автомобиль» утверждает: на площадке под Санкт-Петербургом формируется команда, которая собирается начать крупноузловую сборку кроссоверов Jaecoo J7 и J8. По данным инсайдеров, собственник завода AGR ищет специалистов на производство; конвейер рассчитывают перезапустить летом, примерно в августе. Сейчас Jaecoo собирают на соседнем заводе: бывшем Hyundai.

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В конце прошлого года в открытой базе Росстандарта появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на Jaecoo J7 с бывшего завода General Motors. Логично, что на той же площадке будут собирать и «старшую» модель Jaecoo J8. Пока оба кроссовера выпускаются в России по DKD-методу, то есть у нас собирают уже когда-то разобранный автомобиль. Летом перейдут на сборку по крупноузловому SKD-методу, то есть из привезённых машинокомплектов.

Завод General Motors в Шушарах не функционирует с 2015 года. В своё время на конвейере собирали Chevrolet Cruze, Captiva и Trailblazer, а также Opel Astra и Antara. Проектная мощность — 100 тысяч автомобилей в год. В 2020 году площадку выкупил корейский Hyundai, но тогда до возобновления производства дело не дошло. Теперь конвейер планируют запустить вместе с Chery.

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По данным инсайдеров, сейчас в России ежемесячно собирается 1700-2000 автомобилей Jaecoo. О локализации производства говорить не приходится, поэтому на ценах прописка не сказывается: J7 стоит от 2,02 миллиона рублей с учётом прямой скидки, J8 — от 4,25 миллиона рублей.