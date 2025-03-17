Портал «Авто Mail» выяснил, что ООО «Хаотай Авто-Рус» запустила процесс ликвидации российского юрлица, под которым продавались автомобили Hawtai. Соответствующая информация появилась в выписке из ЕГРЮЛ. Официальный сайт Hawtai не работает, а автомобили этой марки не продаются в нашей стране с 2020 года. До 2018 года кроссоверы Hawtai выпускали в России.

Компания Hawtai договорилась с заводом Derways в Карачаево-Черкесии в 2015 году. Тогда же в регионе начали выпускать кроссоверы Hawtai Boliger на базе старого Hyundai Santa Fe. Однако популярной модель не стала. Также провалились в продаже седаны B21 на базе Hyundai Sonata NF. Хотя с 2020 года бренд Hawtai в России не представлен, юрлицо ликвидировали только сейчас.

В Китае компания Hawtai была главным партнёром Hyundai и даже выпускала под своей маркой лицензионные копии вседорожников Terracan и Santa Fe Classic. Однако в 2020-е годы проект завершился банкротством. Пик славы Hawtai пришёлся на начало 2010-х годов: тогда активно расширялся модельный ряд, а компания выходила на экспортные рынки. В 2015 году даже планировалось партнёрство с КамАЗом, но до реальных совместных проектов дело не дошло.

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Сейчас марку Hawtai можно встретить разве что в рейтингах «китайцев», склонных к коррозии. Пятнадцать-двадцать лет назад автомобили из Поднебесной быстро ржавели, ведь качество металла и антикоррозионная обработка оставляли желать лучшего.