Обновленный Chery Arrizo 8 Pro уже доступен в Китае

Китайский портал Autohome познакомился с четырёхдверкой 2025 модельного года. Такой Chery Arrizo 8 получил приставку Pro и будет продаваться параллельно с актуальным бизнес-седаном. Внешность другая: поменялись бамперы, начинка задних фонарей, фары, капот и передние крылья. Салон полностью новый: без изменений разве что центральный тоннель. Техника прежняя.

© Motor.ru

Директор российского офиса Chery Дмитрий Максимов намекнул на появление рестайлинговой модели в нашей стране, причём — с 2,0-литровым турбомотором. Такого сочетания пока нет даже в Китае: на старте продаж Arrizo 8 Pro бывает со старой «турбочетвёркой» 1.6 (197 л.с., 190 Нм) и 7-ступенчатым «роботом».

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

В салоне отказались от руля с «качельками», информационно-развлекательного комплекса с парой экранов под одним стеклом и россыпи нефиксируемых «горячих» клавиш. Теперь интерфейс иной: тачскрин стал больше (15,6 дюйма), кнопки на руле и регулировки климата с откликом. Поменялся дизайн подлокотников на дверных картах, профиль кресел и фактура передней панели, но козырька у приборки не появилось. Из новых опций — вентиляция, массаж и поясничный упор передних кресел, беспроводная 50-ваттная зарядка.

© Autohome.com.cn

У дореформенного Arrizo 8 есть топ-версия с 2,0-литровым турбомотором и классическим автоматом, но в гамме Arrizo 8 Pro альтернатив пока нет. После апгрейда седан подорожал на 5-10 процентов: цены варьируются в диапазоне от 120 до 136 тысяч юаней (1,4-1,6 миллиона рублей).

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В Китае «живые» продажи Chery Arrizo 8 Pro стартуют 22 марта, скоро в линейку могут добавить 2,0-литровые модификации со «спортивным» обвесом и круглыми выхлопными патрубками. Такие седаны уже сертифицированы, и похоже «старший» мотор тоже останется без изменений.