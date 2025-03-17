У Минобороны появился китайский наследник ГАЗ-69

Фотофакт: у Минобороны России появился китайский наследник ГАЗ-69. На профильном сайте появился снимок BAW 212 с чёрными номерами, которые относятся к Северо-Кавказскому военному округу. «Двести двенадцатый» представляет собой развитие проектов ГАЗ-69 и УАЗ-69, ведь вездеход собирается в Китае с 1960-х годов, а изначально конструкторы из Поднебесной опирались на советские инженерные решения. Например, двигатель ставили от «Волги» ГАЗ-21!

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BAW 212 у российских военных выглядит новым, и похоже для нужд армии взяли один из немногочисленных вездеходов, ввезённых в нашу страну. В Китае «двести двенадцатый» выпускают до сих пор, хотя модель устарела. И спереди, и сзади неразрезные мосты, кузов на раме, из ,базовых опций комфорта только печка и радио.

От советского мотора отказались в пользу бензиновой 2,4-литровой «турбочетвёрки» Mitsubishi (211 л.с., 320 Нм), тяга передаётся через 6-ступенчатую «механику». Полный привод типа part-time с понижающей передачей. Есть антиблокировочная система тормозов и противотуманные фары, среди опций — кондиционер и усилитель руля. Официально BAW 212 в Россию не поставлялся, и на наших дорогах это редкий автомобиль.

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В Китае цены стартуют со 100 тысяч юаней (1,2 миллиона рублей), но у нас на классифайдах внедорожники стоят около трёх миллионов рублей. Классический вездеход продолжают обновлять, хотя преемник уже появился в продаже и стоит немногим дороже.