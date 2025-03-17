В Челябинске продают ржавый лимузин ЗИЛ за 3,8 миллиона рублей

В Челябинске выставили на продажу советский лимузин ЗИЛ 4104 1978 года, сообщает «За рулем».

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«Зил 4104 (115) под реставрацию, передний бампер новодел, документы советские. Машина по низу рынка, не ждите от нее чуда», — говорится в объявлении.

Судя по фото, кузов автомобиля местами покрыт ржавчиной. В салоне отсутствуют некоторые элементы отделки — кнопка клаксона, кожухи закрывающие проводку, покрытие пола.

Автомобиль оснащен двигателем объемом 7,7 литра и мощностью 315 л.с. Владелец машины хочет выручить от ее продажи 3,8 млн рублей.

До этого житель Новосибирска выставил на продажу редкий автомобиль Chevrolet Caprice за 4 млн рублей. Отмечается, что объявление о продаже появилось на популярном сайте.

Согласно описанию, машина была выпущена в 1975 году. Раритетный автомобиль был кастомизирован в стиле «лоурайдер» с заниженной подвеской. Он оснащен двигателем объемом 6,6 литра мощностью 258 л.с.

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