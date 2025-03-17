Почему весной нужно "прожарить" мотор

После долгой зимы, когда машина подвергалась воздействию низких температур, влажности и реагентов, необходимо проверить её техническое состояние. Одной из важных процедур, о которой автовладельцы часто забывают, является "прожарка" мотора. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

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"Это процесс длительного интенсивного движения автомобиля на высоких оборотах, который позволяет очистить двигатель от накопившихся загрязнений и отложений. Зимой мотор работает в сложных условиях. Низкая температура замедляет процессы сгорания топлива, ухудшает испарение масла, из-за чего оно хуже смазывает детали. Кроме того, при коротких поездках и медленном прогреве в двигателе накапливаются продукты неполного сгорания топлива, что ведет к образованию нагара и смолянистых отложений. Эти отложения ухудшают работу силового агрегата, снижают его мощность и увеличивают расход топлива. "Прожарка" помогает удалить влагу из мотора и выхлопной системы, которая образуется зимой из-за конденсата, очистить от нагара свечи зажигания, клапаны и камеру сгорания, а также улучшить работу двигателя. "Прожарку" лучше всего проводить в сухую погоду, чтобы избежать дополнительного воздействия влаги. Нужно завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры, затем проехать не менее 30-40 минут. Лучше всего выбрать маршрут с чередованием городского и загородного режима, чтобы двигатель работал на разных оборотах. Если есть возможность, можно использовать режим повышенных оборотов, например, по трассе на скорости 100-120 км/ч. Это поможет эффективнее выжечь отложения. После "прожарки" нужно проверить уровень и состояние масла, а также заменить при необходимости воздушный и топливный фильтры", - отметил эксперт.

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