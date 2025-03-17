Автоэксперт Стрельбицкий объяснил, почему весной нужно "прожарить" мотор
После долгой зимы, когда машина подвергалась воздействию низких температур, влажности и реагентов, необходимо проверить её техническое состояние. Одной из важных процедур, о которой автовладельцы часто забывают, является "прожарка" мотора. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.
"Это процесс длительного интенсивного движения автомобиля на высоких оборотах, который позволяет очистить двигатель от накопившихся загрязнений и отложений. Зимой мотор работает в сложных условиях. Низкая температура замедляет процессы сгорания топлива, ухудшает испарение масла, из-за чего оно хуже смазывает детали. Кроме того, при коротких поездках и медленном прогреве в двигателе накапливаются продукты неполного сгорания топлива, что ведет к образованию нагара и смолянистых отложений. Эти отложения ухудшают работу силового агрегата, снижают его мощность и увеличивают расход топлива. "Прожарка" помогает удалить влагу из мотора и выхлопной системы, которая образуется зимой из-за конденсата, очистить от нагара свечи зажигания, клапаны и камеру сгорания, а также улучшить работу двигателя. "Прожарку" лучше всего проводить в сухую погоду, чтобы избежать дополнительного воздействия влаги. Нужно завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры, затем проехать не менее 30-40 минут. Лучше всего выбрать маршрут с чередованием городского и загородного режима, чтобы двигатель работал на разных оборотах. Если есть возможность, можно использовать режим повышенных оборотов, например, по трассе на скорости 100-120 км/ч. Это поможет эффективнее выжечь отложения. После "прожарки" нужно проверить уровень и состояние масла, а также заменить при необходимости воздушный и топливный фильтры", - отметил эксперт.
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