Дилер рассказал о спросе на Lada Aura

Новый флагманский седан АвтоВАЗа на сегодняшний день больше интересен частным покупателям, чем корпоративным клиентам. По информации продавцов, на граждан приходится до двух третей продаж, а чаще покупателей интересует автомобиль в топовой комплектации Sratus.

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Также сообщается, что почти все реализованные машины — чёрного и коричневого цвета, примерно 30% покупателей интересуются серебристым цветом кузова.

«Интерес к бизнес-седану Lada Aura постепенно увеличивается. Первые сделки прошли не только в наших петербургских дилерских центрах, но и в автосалонах других городов северо-западного региона. Мы прогнозируем, что по итогам этого года Lada Aura сможет занять 2 – 3% в продажах бренда», — считает коммерческий директор дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Также он отметил постепенный рост спроса со стороны чиновников из крупных городов. Топ-менеджер уверен, что весной модель появится в автопарках администраций Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, а на данный момент идёт процедура подписания необходимых для госзакупок документов.

Помимо этого, заключаются «первые сделки с таксопарками», а машины уже появились в Яндекс.Такси, причём агрегатор относит их к комфорт-классу.

«В ближайшие месяцы Lada Aura появится на дорогах крупных городов, что повысит узнаваемость модели и даст импульс к развитию продаж», — заключил эксперт.

Напомним, автомобиль построен на базе Lada Vesta, а главным отличием стала удлинённая колёсная база, что обеспечило дополнительные 25 см на заднем ряду сидений. Под капотом седана разместился 1,8-литровый двигатель мощностью 122 л. с., работающий в паре с вариатором.

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Продажи модели на российском рынке стартовали в ноябре 2024 года, а диапазон цен на бизнес-седан варьируется от 2,6 до 2,8 млн рублей.