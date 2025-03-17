Автоэксперт Виноградов: по цене Lada Granta в России можно купить BMW 1 Series

По цене новой Lada Granta в минимальной комплектации (800 тыс. рублей) в России можно приобрести подержанный хетчбэк BMW 1 Series. Об этом сообщил эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов. "За 800 тыс. рублей можно подыскать рестайлинговую BMW первой серии (E87) 2010-2011 годов выпуска. Скорее всего, под капотом будет двигатель N43 объемом 1,6 литра", - написал Виноградов. У двигателя на таком автомобиле следует проверить состояние форсунок и топливного насоса высокого давления (ТНВД), посоветовал он. В бюджете 800 тыс. рублей есть шанс найти в продаже BMW 118 i или 120i с мотором серии N46. В этом агрегате нужно обратить внимание на работу в переходных режимах, поскольку из-за неисправности системы изменения высоты подъема клапанов Valvetronic нередко появляются "провалы" при ускорении, уточнил Виноградов.