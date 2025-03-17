Водителям напомнили о больших штрафах за мытье машины

Автовладельцы с наступлением весны стремятся привести в порядок свои машины. Однако нужно помнить, что мыть автомобиль можно далеко не везде, а если нарушить эту норму и вымыть его в неположенном месте, то наказанием станет штраф до 300 тыс. рублей, рассказал 360.ru автоюрист Лев Воропаев.

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В России запретили мыть автомобили в определенных зонах из-за загрязнения, в том числе бензином и химическими средствами, смываемыми с кузова. Так, например, запрет распространяется на водоохранные зоны водоемов, лесные массивы. Помимо этого, в каждом регионе этот перечень дополняется местными территориями.

«В подавляющем большинстве случаев мыть машину запрещается на дворовых и прилегающих к ним территориях, на детских и спортивных площадках, в парках и скверах, на землях сельскохозяйственного назначения, а также в местах, где это может создать нарушение норм благоустройства», — подчеркнул юрист, напомнив, что в Москве, например, мыть авто нельзя на территории всего города за пределами специальных моечных комплексов.

Объясняется это тем, что автомойки оснащены водоочистителями, поэтому в канализацию сливается вода, очищенная от химикатов. На даче мыть автомобиль разрешено в некоторых регионах, отметил Воропаев.

Что касается штрафов, то по соответствующему ФЗ для граждан он составляет 1000 рублей, для должностных лиц – 30 тыс. рублей, для юрлиц – 100 тыс. рублей. Если нарушение произошло в лесу, то санкции будут значительнее: от 4,5 тыс. до 300 тыс. рублей. Если речь идет об организации, она может нарваться на ограничение деятельности на период до трех месяцев.

До этого специалисты компании «Ключавто Лайт» отмечали, что водителям следует регулярно мыть автомобиль, чтобы избежать распространения ржавчины на кузове после зимнего периода. Также рекомендуется использовать антигравийную пленку, которая убережет металл кузова от воды и химических реагентов. При этом важно прочищать дренажные отверстия, поскольку там может накапливаться много влаги.

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