Подсчитаны потери автопарков из-за слитого водителями топлива. Горючее является одной из главных статей расходов корпоративных парков транспорта, а траты на него могут достигать до 90% стоимости содержания автомобилей. При этом нередко компании сталкиваются с перерасходом топлива, которые возникает не только из-за технических проблем, но и из-за недобросовестных водителей. Об этом сообщает создатель проекта управления парками транспорта ID20 Михаил Комаров, слова которого приводят IZ.RU.

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Эксперт подчеркнул, что в ряде случаев потери компании из-за сотрудников, которые сливают «горючее», могут достигать 40% прибыли. При этом он отметил, что у корпоративных парков есть несколько способов по отслеживанию расхода топлива.

Наиболее простым вариантом является фиксация пробега машины и соотношение его к залитому топливу, объём которого должен быть подтверждён чеком с заправки. Определить расход можно по соотношению количества залитых литров к фактическому пробегу.

Однако у этого способа есть ряд недостатков. Так, даже у честных водителей разница может достигать от 15% до 20%, так как непосредственно на расход топлива может влиять масса факторов: от погоды до дорожных условий. Кроме того, сотрудник может предоставить поддельные чеки или использовать служебный транспорт в личных целях.

Частично справиться с проблемой помогут топливные карты, благодаря чему водители не смогут предоставлять «липовые» чеки с АЗС, а менеджеры получают инструмент контроля за всеми транзакциями. Кроме того, этот способ позволяет устанавливать лимит по заправкам и конкретному времени, когда можно производить транзакции.

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Более продвинутым и надёжным способом является спутниковый трекинг машины. Устройства фиксируют все маршруты передвижения автомобилей, использование датчиков топлива и все параметры.