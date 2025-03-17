Эксперт Иванов объяснил, когда выгоднее покупать мотоцикл. Зима на территории России выдалась мягкой, а потепление наступило раньше обычного. В итоге на дорогах уже появились первые мотоциклы, а многие граждане задумались о покупке двухколёсной техники. Однако руководитель объединения МотоРоссия Андрей Иванов в беседе с Quto.ru предупредил, что сильно затягивать с покупкой не стоит.

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«Покупка приятнее всего тогда, когда она ко двору. Весна — традиционное время ажиотажного спроса на мотоциклы, как и горные лыжи в начале зимы, они продаются как горячие пирожки», — пояснил эксперт.

Он отметил, что выгоднее всего покупать транспорт под конец сезона, в октябре и ноябре, так как в этот момент мотоциклисты, которые планируют сменить технику, готовы делать хорошие скидки.

Иванов подчеркнул, что оптимальное время для покупки — это осень и зима, но и весной действует правило, «чем раньше — тем лучше». Он напомнил, что с каждым тёплым днём уменьшается и количество «живых» экземпляров за адекватные деньги на вторичном рынке, и скидки в мотосалонах на новую технику.

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