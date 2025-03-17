АвтоВАЗ убрал газовые баллоны из багажника Lada Largus

«АвтоВАЗ» модернизировал битопливную версию Lada Largus, работающую на бензине и газе. Газовые баллоны убраны из багажника под днище. Об этом сообщается в Telegram-канале «Поладим с Lada».

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«Пока выпуск машины был временно приостановлен, инженеры не дремали, а трудились над улучшением компоновки газовых баллонов. Теперь все баллоны, а их три штуки, расположены под днищем. Таким образом, краса и гордость Ларгуса, его огромный багажник, остался в неприкосновенности», — отмечается в сообщении.

«АвтоВАЗ» остановил выпуск Lada Largus CNG (работает на бензине и сжатом природном газе) в 2021 году, вместе с рестайлингом модели. После этого неоднократно высказывались намерения вернуть эту модификацию в модельную линейку. Теперь Largus CNG снова вернулся в модельную гамму Lada.

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