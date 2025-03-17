Названы восемь недостатков Suzuki Grand Vitara

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах подержанного внедорожника Suzuki Grand Vitara второго поколения.

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«Из фирменных болячек - низкий ресурс цепи ГРМ. Ее приходится менять уже на 80-100 тыс. километров. Такая же продолжительность жизни у крышки радиатора, при выходе из строя которой двигатель начинает перегреваться», — отметил Виноградов.

Также специалист заявил, что у автомобиля с механической коробкой передач недолго живет сцепление — в среднем 100 тыс. километров. Кроме того, при покупке стоит осмотреть и приводы колес — у правой полуоси часто течет сальник.

Капот и передний бампер быстро затираются — слой лакокрасочного покрытия тонкий. Обод руля и обивка сидений быстро вытираются из-за некачественных материалов.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

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