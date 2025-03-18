Автомобили в России стремительно превращаются в хлам

Годом ранее аналогичный показатель был на полгода меньше, составляя 15 лет. Насколько значительна эта цифра? И как выглядит ситуация в других государствах?

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Вопреки устоявшемуся стереотипу о частой смене автомобилей в Соединенных Штатах (примерно раз в пять лет), фактический средний возраст американского автопарка равен 12,6 года. В странах Европейского союза наблюдается схожая картина – 12,3 года. Среди европейских государств наиболее "молодым" автопарком отличаются Люксембург (7,9 года), Австрия и Дания (8,9 года), Ирландия (9,1 года) и Бельгия (9,8 года), сообщает издание "Южный автомобиль".

Следовательно, 15,5 лет – средний возраст автомобиля в России – действительно превышает аналогичные показатели в США и Европе, однако разница не является критической. В некоторых африканских странах средний возраст автотранспорта превышает 20-летнюю отметку.

Для России вызывает беспокойство устойчивый рост среднего возраста транспортных средств. Начиная с 12,4 лет в 2015 году и увеличившись до 13,6 лет в 2020 году, этот показатель, вероятно, достигнет 16 лет к 2025 году, если текущая динамика сохранится. Это указывает на уменьшение частоты приобретения новых автомобилей россиянами, которые склоняются к ремонту и использованию старых моделей. Автомобильный парк страны быстро устаревает, а поддержание подержанных автомобилей становится все более дорогостоящим.

Автомобильный обозреватель Антон Шапарин подчеркивает актуальность этой проблемы. Примером служит лидерство на вторичном рынке ВАЗ 2107, производство которого завершилось в 2012 году. Специалисты объясняют это последствиями пандемии и уходом западных автомобильных компаний с российского рынка. Существенный рост цен на новые автомобили привел к падению спроса и дальнейшему старению автопарка.

Несмотря на увеличение затрат на содержание старых автомобилей, многие россияне не могут позволить себе покупку нового из-за высоких цен. Это создает порочный круг: новые автомобили недоступны по цене, а старые требуют непрерывного ремонта, при этом стоимость запчастей и обслуживания также увеличивается.

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