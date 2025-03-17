Какие необычные модели BMW доступны для покупки россиянам

Легендарные и необычные: какие подержанные BMW могут купить россияне
История началась с небольшой компании по производству авиационных двигателей в Мюнхене, а со временем бренд превратился в крупного игрока на авторынке. Машины BMW известны высокой функциональностью, комфортным оснащением и стильным дизайном. В этом материале эксперты подготовили подборку моделей BMW, представленных на платформе.
BMW 321
Открывает подборку компактный седан BMW 321, выпущенный в 1947 году. Автомобиль сразу привлекает внимание удлиненной передней частью с объемными колесными арками, большими круглыми фарами и разделенной на две половины вертикальной решеткой радиатора в форме овала.
Модель оснащена 2-литровым рядным двигателем мощностью 46 л.с. и 4-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль отличается рядом новшеств по меркам того времени. Например, он имеет функцию регулировки длины подушки сидений в салоне. Кроме того, модель одной из первых на рынке получила реечное рулевое управление, которое обеспечивает улучшенную управляемость на дороге.
BMW 340
Следующим автомобилем в подборке является легендарный BMW 340, выпущенный в 1950 году. Эта модель – один из первых проектов середины прошлого века от баварского производителя, символизирующий возрождение марки после непростого для всей автопромышленности периода. Модель оснащалась 2-литровым двигателем, который развивал мощность более 50 л.с., что было весьма впечатляющим показателем для своего времени.
Классические округлые формы кузова и изящные хромированные элементы подчеркивают аристократический характер модели. Машина комплектовалась 4-ступенчатой механической коробкой передач, а задний привод обеспечивал отличную управляемость. Этот редкий экземпляр является не просто средством передвижения, а настоящим произведением автомобильного искусства, способным украсить любую коллекцию классических автомобилей.
BMW 503
Еще один культовый автомобиль марки – роскошное купе BMW 503 1960 года выпуска. Под его капотом расположен 8-цилиндровый двигатель рабочим объемом 3,2 литра и мощностью 140 л.с. Эта модель была особенно популярна среди обеспеченных слоев населения Германии, в том числе государственных деятелей и кинозвезд.
Представленный на Авито Авто экземпляр, по словам продавца, использовался принцем Кувейта в Лозанне в качестве машины для спорта и путешествий. Этот автомобиль считается предпоследним в истории модели.
BMW 5-й серии (модель 518 поколения E12)
Предпоследняя машина бренда в подборке – BMW 5 серии (518-ая модель поколения E12) 1975 года. Автомобиль появился в результате топливного кризиса 1970-х годов и был оснащен энергоэффективным 4-цилиндровым 1,8-литровым двигателем М10 мощностью 90 л.с.
Благодаря этому расход топлива в смешанном цикле составляет 9,5 л на 100 км. Помимо экономичности, у машины есть множество других преимуществ. Например, необычный дизайн: строгие прямые линии кузова, смещенный назад салон, множество хромированных элементов отделки, в том числе серебристые молдинги, а также узкая решетка радиатора, которая придает автомобилю динамичный внешний вид.
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BMW M4 Competition Coupe (G82)
Завершает материал современный спорткар BMW M4 Competition Coupe поколения G82. Благодаря 6-цилиндровому рядному бензиновому двигателю M TwinPower Turbo автомобиль отличается мощностью 530 л.с. и достигает максимальной скорости 250 км/ч. В экстерьере преобладают динамичные очертания: низкий профиль, вытянутые фары, карбоновые элементы. Визуально похожие на гоночные сиденья и руль со скошенным нижним ободом также выдают спортивное происхождение автомобиля.