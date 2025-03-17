В Подмосковье пройдет крупнейшая в РФ выставка автомобилей

В Подмосковье пройдет крупнейшая в России выставка автомобилей, мотоциклов и техники для активного отдыха. Она соберёт под одной крышей представителей мотоиндустрии, спортсменов и путешественников, а также кастомайзеров и создателей электромобилей.

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С 4 по 6 апреля 2025 года в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» пройдут выставки, посвященные технике, гоночной индустрии, кастом-культуре и электротранспорту: «Мотовесна», «Моторспорт Экспо», «Кастом Тюнинг Шоу» и «ЕДрайв». Мероприятия продемонстрируют безграничные возможности индустрии и докажут, что рынок техники развивается со скоростью света.

© Пресс-служба выставки «Мотовесна»

Выставка «Мотовесна 2025» станет самой масштабной за всю историю проекта, что значит еще больше мотоциклов, квадроциклов, тематических экспозиций и техники, которая не страшится преград! На «Моторспорт Экспо» представят свои достижения топовые гонщики и команды, организаторы гоночных серий, руководители технических центров и автодромов, а также производители и дилеры техники, экипировки и сопутствующих товаров.

«Кастом Тюнинг Шоу» объединит на одной площадке всех неравнодушных к технике, которая доработана или построена с нуля. Мероприятие представит весь цвет российского кастомайзинга — и во всех его проявлениях. С каждым годом электротранспорт все активнее входит в нашу жизнь. Сфера его применения практически безгранична. Выставка «ЕДрайв 2025» станет вашим надежным лоцманом в мире новинок электротранспорта.

© Пресс-служба выставки «Мотовесна»

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В дни выставки рев моторов заполнит все пространство — посетителей ждут головокружительное шоу мотофристайлеров и стантрайдеров, а также соревнование по автозвуку. Самые отважные смогут прокатиться в дрифт-такси. Встречаемся в КВЦ «Патриот» по адресу Московская область, г. о. Одинцовский, территория парка «Патриот».