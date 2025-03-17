На российский рынок выйдут тягачи Sitrak C9H

На российский рынок выйдут новые тягачи Sitrak C9H. Локальное представительство китайского машиностроительного концерна «Синотрак» начинает поставки принципиально новой модели грузовиков — Sitrak C9H. В нашу страну прибудут седельные тягачи 4х2, 6х2 и 6х4. Машины будут укомплектованы 13-литровыми двигателями и 12-ступенчатыми роботизированными коробками.

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Главный акцент сделан на снижение стоимости владения. Так, обновлённый двигатель расходует на 7% меньше топлива. При этом мотор обладает более высоким крутящим моментом и расширенной полкой крутящего момента.

Также новинку отличают улучшенная внешняя аэродинамика, плюс изменённая конфигурация шасси, которая позволила увеличить объём топливных баков, которые теперь суммарно вмещают 1300 литров топлива (650+650).

Изменённая компоновка шасси помогла оптимизировать прокладку трубопроводов, а эволюция выхлопной системы снизила шум. Кроме того, в тормозном контуре было поднято давление — с 10 до 12,5 бар.

В оснащение включены русифицированная приборная панель, автономный отопитель, силовые разъёмы и холодильник. В качестве дополнительной опции можно заказать микроволновую печь и кофеварку.

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Добавим, главный недостаток грузовиков Sitrak — повышенный расход топлива. Это показал тест, когда автопоезда прошли ровно 690 километров от Москвы до Петербурга, притом большая часть пробега пришлась на платную трассу М-11 «Нева».