Названы четыре недостатка Renault Kaptur

По словам коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, главные претензии хозяев Renault Kaptur первого поколения к своим машинам связаны с поломками вариативной коробки передач и низким качеством материалов отделки салона.

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Как заявил Житнухин в интервью "Газете.Ru", трансмиссия Jatco является одним из слабых мест кроссовера. Она не предусмотрена для пробуксовок и резких разгонов, и может легко перегреться в городских пробках. Помимо прочего, КПП требует более частой замены масла, в отличие от классических автоматических коробок.

Даже самые лояльные любители французского бренда имеют претензии к материалам отделки салонов автомобиля.

Эксперт рассказал, что основным поводом для недовольства является жесткий пластик оформления интерьера Kaptur. Кроме того, владельцы машин жалуются на отсутствие подсветки, неудобное расположение кнопок и отсутствие подстаканников.

При этом специалист отметил и положительные стороны кроссовера. Так, лакокрасочное покрытие кузова весьма стойко к царапинам и сколам, и надежно защищено от воздействия окружающей среды, даже в зимнее время.

Отметил Житнухин и долговечность двигателей транспортного средства. Их ресурс превышает 350 тысяч километров, и они весьма экономичны. Также среди плюсов он выделил клиренс Renault, который составляет 204 мм.

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