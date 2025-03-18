В РФ привезли кроссоверы Honda WR-V

В России появились в продаже новые кроссоверы Honda WR-V по цене от ₽1,7 млн

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В Россию продолжают поставлять по параллельному импорту кроссоверы Honda WR-V, сейчас цена автомобиля начинается от 1,7 млн рублей.

Honda WR-V под заказ за такую сумму продает фирма из Владивостока. У автомобиля есть кожано-тканевый салон, мультируль, климат-контроль, мультимедиа сенсорным экраном, камера заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска и другое.

В Краснодаре машины предлагают под заказ от 1,8 млн рублей, в Находке цена кроссовера стартует от 1,95 млн рублей, в Иркутске – от 1,9 млн рублей, в Чите автомобиль стоит 1,99 млн рублей, а в Санкт-Петербурге и Омске – 2,1 млн рублей.

Во Владивостоке праворульный WR-V из наличия продают по цене от 2,65 миллиона рублей, в Благовещенске аналогичный автомобиль стоит от 2,755 млн.

Все эти кроссоверы оснащаются 1,5-литровым 121-сильным атмосферником, вариатором. Привод передний.

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