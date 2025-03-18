Автолюбителям напомнили о последствиях неуплаты штрафов. В статье 31.9 КоАП РФ прописано, что штраф может быть аннулирован, если с момента его вступления в силу прошло два года. Но есть нюанс — отсчёт этого срока начинается с момента, когда постановление становится обязательным к исполнению, что случается через 10 дней после его вынесения, если автолюбитель не подал жалобу.

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Если же штраф пришёл по электронной почте или через «Госуслуги», то отсчёт двух лет начинает идти с момента получения уведомления. Так, неоплаченный штраф может быть аннулирован через два года и 10 дней. Исходя из практики, надеяться на это не стоит.

Спустя два месяца после того, как штраф стал просроченным, его передают судебным приставам. Если штраф передан в Федеральную службу судебных приставов, он никуда не исчезнет — в этом случае срок давности не действует. Сотрудники ФССП наделены широкими полномочиями в отношении должников, в том числе тех, кто пытается «прятаться» от штрафов. Это может быть списание денег с счетов, арест имущества, включая транспортное средство, запрет на выезд за границу.

Кроме того, взыскание может быть удвоено. В случае значительных задолженностей возможен административный арест до 15 суток. Существует и такая форма, как 50 часов обязательных работ вместо выплаты штрафа.

Как сэкономить на ОСАГО

Если автолюбитель не является злостным нарушителем ПДД и неплательщиком штрафов, то их достаточно проверять каждые две недели на официальном сайте ГАИ, «Госуслугах» или в банковских приложениях.