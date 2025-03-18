В Москве выставили на продажу новый ВАЗ-2106

В Москве в продаже появился седан ВАЗ-2106, выпущенный 32 года назад, в 1993 году. С тех пор автомобиль проехал всего 339 километров. За уникальный автомобиль владелец просит 9,9 млн рублей.

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Автомобиль выкрашен в цвет "Сафари" и находится в оригинальном состоянии. Из не заводского здесь разве что патрубки системы охлаждения двигателя и аккумулятор.

"Шестерка" хранилась в гараже после первой постановки на учет в июле 1994 года.

Автомобиль оснащен двигателем объёмом 1.3 литра и 4-ступенчатой МКП.

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Ранее "РГ" рассказывала про ВАЗ-2101 1972 года с минимальным пробегом, за которую назначили цену 1,8 млн рублей.