Автолюбителям напомнили о главных нарушениях стразу после ДТП

Сразу после столкновения нужно остановить автомобиль, включить «аварийку» и установить знак аварийной остановки. Кроме того, что это требование ПДД, это ещё и способ избежать дополнительных аварий.

© Quto.ru

Если в ДТП есть пострадавшие, то сначала вызывается скорая помощь. Транспортировка получившего травмы человека на своём или попутном транспорте возможна только в случае, если ожидание медиков может угрожать жизни пострадавшего.

Дальнейшие действия должны быть связаны с фиксацией места аварии. Требуется сфотографировать или снять на видео расположение машин, их повреждения, дорожные знаки, следы торможения и жидкости на асфальте, а также любые детали (например, дорожную яму), которые могут быть важны в разбирательствах и помогут доказать свою правоту. Если у аварии были свидетели, обязательно нужно взять их контакты.

При незначительном ущербе можно обойтись европротоколом. Если есть разногласия с другой стороной, стоит дождаться инспектора ГАИ, иначе страховая компания может отказать в выплатах.

О ДТП нужно сообщить страховой компании как можно быстрее. Для заявления потребуются подтверждающие фотографии, данные участников аварии и документы — копии паспортов участников происшествия, водительского удостоверения потерпевшего, полиса ОСАГО виновного в аварии, ПТС, оригиналы извещения о ДТП, европротокола или справки из ГАИ, а также справки об отсутствии обстоятельств уголовного преступления в происшествии. Точный список документов нужно уточнить в страховой компании, так как он может отличаться в каждом конкретном страховом случае.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

Что точно нельзя делать после ДТП, так это эвакуировать автомобиль без согласования с ГАИ (за это будет выписан штраф). Водителю стоит помнить, что он имеет право вносить замечания или требовать исправлений при составлении схемы ДТП. После того, как будут зафиксированы все детали происшествия, машина, если она мешает движению транспорта, должна освободить проезжую часть (пункт 2.6.1 ПДД).