Идет поиск завода для выпуска автомобилей GAC в России

Компания GAC планирует организовать сборку автомобилей в России, сообщают "Известия". В настоящее время ведутся переговоры с несколькими локальными производителями.

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Наш рынок для GAC является приоритетным, так как по итогам прошлого года оказался в лидерах по росту объёмов продаж. Поэтому "все ресурсы, интересы и приоритеты выстроены в пользу российского рынка", сообщил руководитель развития продаж "GAC Motor Россия" Павел Никифоров.

Первой моделью, которая может встать на конвейер в России, - компактный кроссовер GAC GS4, продажи которого стартовали на днях. Никифоров назвал GS4 самой интересной с точки зрения объемов и позиционирования моделью.

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Российский модельный ряд GAC представлен уже упомянутым GS4 ценой 3 млн рублей, GS3 стоимостью от 2,45 млн рублей, флагманским GS8 - от 4,1 млн рублей, минивэном GAC M8 - от 5,5 млн рублей, а также седаном GAC Empow, который уже представлен, но пока не получил ценник.