Дептранс «настоятельно рекомендует» воздержаться от переобувки машин

В столичном департаменте транспорта напомнили, что в ночные и утренние часы температура в мегаполисе опускается ниже нуля градусов, а по области наблюдаются заморозки. Автомобилистов предупредили, что в такую погоду может быть опасно менять зимние шины на летние.

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В ведомстве напомнили, что главное отличие зимних шин от летних заключается в составе. Так, летние колёса дубеют на морозе и теряют сцепление с дорогой, но размягчаются при повышении температуры. Зимние же остаются мягкими в холодное время года, но при температуре выше +15 градусов теряют сцепление и быстрее изнашиваются.

«Мы настоятельно рекомендуем водителям переходить с зимних шин на летние, только когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов. Это поможет сделать ваши поездки безопаснее и избежать аварий на дороге», — пояснил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что эксперты считают, что самые частые ошибки — это неправильный подъём автомобиля, а также чрезмерные усилия при откручивании крепежа. Кроме того, неопытному водителю сложно определить критический износ шин. Вдобавок подавляющее большинство «самостоятельных» водителей ставят неотбалансированные колёса, хотя проводить балансировку рекомендуется перед каждым сезоном.

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Тем временем россиянам посоветовали присмотреться к шинам из Азии. По словам эксперта, решив поменять изношенные покрышки, нужно оценить свои финансовые возможности и исходить из них. Шины корейских брендов будут отличным вариантом для тех автолюбителей, кто не может позволить себе покупку европейской и американской продукции.