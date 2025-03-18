Названы пять внедорожников за миллион рублей

Купить Lada Niva Legend можно начиная почти от 1,06 млн рублей. В качестве альтернативы за плюс-минус ту же цену эксперт "За рулем" Александр Виноградов предлагает рассмотреть подержанные иномарки.

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Например, Mitsubishi Pajero третьей генерации. У внедорожника минимум слабых мест, но на идеальное состояние кузова, пластика, обшивки рассчитывать за миллион не приходится. Один из главных минусов - прожорливый двигатель 3.2 литра на дизеле.

Еще один вариант - Toyota RAV4 второго поколения, у которого была трехдверная модификация. Как и у всех "японцев", у "рафика" слабое ЛКП и материалы отделки салона, силовые агрегаты выносливые. Эксперт рекомендовал обязательно проверить состояние клапанной крышки, требующей замены раз в 100-120 тысяч км.

Имея в кармане миллион, можно подыскать Jeep Wrangler первого поколения, и вторую генерацию TJ (1996-2003 годы выпуска), говорит Виноградов. Специалист отмечает, что все агрегаты в силу своей простоты надежны, а вот показателем здоровья автомобиля служат объемы коррозии кузова и рамы. Ну и нужно быть готовым заправляться чаще обычного, особенно, если попалась версия с мотором 4.0.

За миллион рублей можно купить Suzuki Jimny 2010-2012 года выпуска. Внимание нужно уделить двигателю - из-за частой работы на холостом ходу образуется нагар, часто из-под прокладок давит масло. "Автомат", работающий в паре с мотором на 85 сил, требователен к регулярной замене масла. Бичом модели является коррозия, которая может появиться даже у авто, хранящегося в сухом гараже.

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Еще одна альтернатива Ниве - Suzuki Grand Vitara. Японский внедорожник хорош, особенно, если хочется автоматическую КП - она ходит дольше механики. Один из самых популярных вариантов - с мотором 2.4, но он прожорлив и "кушает" только АИ-95.