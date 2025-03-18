Как повысить мощность мотора и снизить расход топлива

Эксперт Стрельбицкий рассказал об эффективности «прожарки» мотора машины весной

Зачем мотору авто нужна «прожарка»

Автомобиль во время зимнего сезона подвергается воздействию не только низких температур и влажности, но и реагентов. Поэтому весной машине нужно устроить «прожарку» двигателя. Таким советом поделился директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Во время такой процедуры автомобиль интенсивно передвигается на высоких оборотах, это позволяет очистить силовой агрегат от накопившихся загрязнений и отложений, объясняет Стрельбицкий.

«"Прожарка" помогает удалить влагу из мотора и выхлопной системы, которая образуется зимой из-за конденсата, очистить от нагара свечи зажигания, клапаны и камеру сгорания, а также улучшить работу двигателя», – отмечает эксперт.

Как проводить «прожарку» двигателя

«Прожарку» нужно проводить в сухую погоду на протяжении 30-40 минут, чтобы избежать дополнительного воздействия влаги. Причем во время движения по маршруту необходимо чередовать городской и загородный режимы, чтобы двигатель работал на разных оборотах. Затем нужно проверить уровень и состояние масла, а также в случае необходимости заменить воздушный и топливный фильтры, рекомендует Стрельбицкий. Какие показатели мотора улучшит «прожарка»

Как сэкономить на ОСАГО

Зимой низкая температура замедляет процессы сгорания топлива и ухудшает испарение масла, во время коротких поездок и медленном прогреве в двигателе происходит процесс накопления продуктов неполного сгорания топлива. Из-за этого мощность снижается, а расход топлива при этом увеличивается, подытожил Стрельбицкий.