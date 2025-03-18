За ввоз автомобиля через Дальний Восток могут потребовать доплату

Накануне появилась новость, что через Уссурийскую таможню физические лица по итогам первых двух месяцев ввезли для личного пользования более 3 тысяч автомобилей — в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Редакция Quto попыталась выяснить, почему «дальневосточный ввоз» вдруг стал пользоваться такой популярностью.

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Как рассказал редакции Quto один из участников рынка, непосредственно занимающийся ввозом новой и подержанной китайской техники, всё дело — в особенностях работы дальневосточных таможенников.

Если большинство постов, определяя таможенную стоимость автомобиля, от которой затем рассчитывается размер пошлины, используют лишь популярные «поднебесные» сайты, то на Дальнем Востоке готовы принимать и другие документы.

«Это могут быть инвойсы, в которых указана стоимость приобретения машины. И она может оказаться ниже среднерыночной, если покупатель получил от продавца хорошую скидку», — рассказал собеседник редакции.

Впрочем, особенности российского законодательства таковы, что контрольные органы, проверяя затем ввоз автомобиля, могут посчитать цену заниженной и выставить доначисление пошлины.

Такой случай (как минимум, один) уже известен. И владельцу ввезённого из Южной Кореи кроссовера не удалось доказать таможенникам, что заявленная цена покупки реальна, а не искусственно занижена.

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Напомним, что отдел контроля после выпуска товаров занимается проверкой документов и сведений ещё три года после выпуска машины. И в любой момент оформить доначисление платежей.