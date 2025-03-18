Названы самые популярные автомобили на вторичном рынке

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Специалисты «Автокода» выяснили, авто каких стран-производителей пользовались спросом на вторичке зимой. Рейтинг построен на статистике проверок истории автомобилей.

Первое место в топе заняли немецкие авто. Их пользователи «Автокода» проверили 9 137 раз. На втором месте – японские машины (8 537 проверок), на третьем – российские (6 657 проверок) и замкнули пятерку корейские (4 717 проверок) и китайские (2 683 проверки) автомобили.

Далее расположились американские (2 792 проверки), чешские (1 712 проверок) и французские машины (1 547 проверок). Меньше всего покупателей интересовали британские (724 проверки), шведские (706 проверок), итальянские (200 проверок) и авто из других стран (182 проверки).

– Покупатели знают, что технически немецкие автомобили более сложные, поэтому более осознанно подходят к выбору и заказывают все возможные проверки, в том числе отчеты с проверкой истории, – комментирует статистику автоэксперт и специалист по подбору б/у автомобилей Игорь Шагапов. – Количество марок японских и немецких машин почти одинаковое, поэтому по маркам у них паритет. У немцев это традиционная «тройка»: БМВ, «Мерседес», «Ауди», а также «Фольксваген», «Опель» и «Порше». Среди «японцев» популярны «Тойота», «Субару», «Мицубиши», «Хонда» и «Ниссан».

Третье место у российских авто, по мнению Игоря Шагапова, связано с тем, что покупатели оценивают только внешнее и техническое состояние машин и пренебрегают проверкой истории эксплуатации.

– Это большая ошибка, – утверждает автоэксперт. – Отчет дает информацию не только о том, в каких передрягах побывал автомобиль, но и данные о запретах, арбитражных делах, задолженностях по машине. Неважно, какой автомобиль вы покупаете, насколько он технически сложный и какая у него цена. Пусть он стоит 100-150 тыс. рублей, проверить авто нужно очень тщательно, чтобы не попасть на большие проблемы. Даже если вы купите битый автомобиль, в дальнейшем вы сможете его реализовать. Но если купите авто с юридическими проблемами, рискуете лишиться денег и автомобиля. А еще получите длительные судебные тяжбы, чтобы вернуть денежные средства. И не факт, что вернете.

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Помимо проверки автомобилей, на «Автокоде» доступна проверка владельца авто на банкротство, долги и проблемы с законом. Сервис показывает актуальные данные, в соответствии с российским законодательством.