Водителям объяснили, почему замену колес на машине лучше доверить профессионалам

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Неправильная установка колес при кажущейся простоте процедуры чревата серьезными последствиями, начиная от повреждений некоторых узлов автомобиля и вплоть до потери управления во время движения. Эксперты издания Pravda.Ru рассказали, как избежать распространенных ошибок.

Дело в том, что колеса можно менять только в сборе шина + диск, и попытка надеть шину на диск без спецоборудования может привести к ее деформации или неправильной посадке. Если домкрат установлен не на подходящей или неровной поверхности, машина может упасть, в итоге могут пострадать подвеска и кузов.

За зиму крепления «прикипают», и любое излишнее усилие при их откручивании может сорвать резьбу. Не имея опыта, сложно определить наличие грыж на шине, микротрещин или критического износа протектора. Даже незначительные дефекты грозят разрывом шин на скорости. Кроме того, после замены колес их нужно сбалансировать, иначе будут вибрации, износ подвески усилится и ухудшится управляемость авто.

«Если сервис недоступен и замена колес своими руками неизбежна, важно соблюдать ключевые правила.Выбирайте ровную поверхность – асфальт или бетонную площадку без уклона. Устанавливайте домкрат в указанные точки – иначе можно повредить днище. Ослабляйте болты до подъема машины – так их легче открутить, особенно если крепления прикипели. Проверяйте шины перед установкой, убедитесь, что нет трещин, грыж и протектор не стерся», – советуют эксперты.

Гайки нужно закручивать крест-накрест, так можно избежать перекоса колес.

Давление в шинах после установки нужно довести до рекомендованного уровня.

Как сэкономить на ТО

Если у вас нет опыта и необходимых инструментов, лучше все-таки доверить установку колес на автомобиле профессионалам.