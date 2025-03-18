Юрист оценил необходимость получения прав водителями электросамокатов

Юрист Илья Москвитин в разговоре с Рамблером прокомментировал идею об ужесточении в России правил пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), подразумевающую получение самокатчиками водительских прав.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее поднял проблему безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности. Он напомнил, что в прошлом году количество зарегистрированных ДТП с СИМ выросло на 47%, в инцидентах пострадали 4052 человека, а 44 человека погибли. Более трети ДТП случилось на тротуарах. Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что Следственный комитет направил в Госдуму ряд предложений. Силовая структура собирается уточнить термин «транспортное средство» и расширить его на СИМ. Пользователи электросамокатов и других СИМ, согласно инициативе, будут считаться водителями, а для управления потребуются права. В зависимости от мощности транспортного средства СИМ будут присвоены категории. На технику мощностью до 0,25 кВт потребуется подкатегория М1, от 0,25 до 4 кВт — категория М (мопеды), свыше 4 кВт — категория А (мотоциклы). Вместе с тем первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин выразил мнение, что возможное введение водительских прав на средства индивидуальной мобильности является преждевременной мерой.

В России в последнее время действительно наблюдается рост количества ДТП с участием людей, которые управляют средствами индивидуальной мобильности. Согласно ПДД, с 2023 года СИМ признаются транспортными средствами, в связи с чем они относятся к категории источников повышенной опасности. И если смотреть определение в ПДД, то водитель – это «лицо, управляющее каким-либо транспортным средством». Следовательно, лица, управляющие СИМ, признаются водителями. Также, согласно правилам дорожного движения, все водители обязаны их соблюдать. Следовательно, достаточно логично, что к управлению транспортным средством, которое является источником повышенной опасности, должны допускаться знающие ПДД лица. По определению таковыми являются лица, имеющие водительское удостоверение любой категории, поскольку они уже прошли экзамен на знание ПДД. Однако предложение разделять средства индивидуальной мобильности представляется не особо обоснованным, поскольку в России не так много людей, которые имеют водительское удостоверение с открытой категорией «А» или «М». При этом знание ПДД при наличии у человека какой-либо категории прав ничем не отличается. Илья Москвитин Юрист

Предложение распространить на водителей СИМ требование по наличию права управления транспортными средствами является обоснованным, считает специалист.

«Это может привести к снижению аварийности с их участием за счет исключения использования источников повышенной опасности несовершеннолетними, а также людьми, имеющими медицинские противопоказания, лицами, не знающими правила дорожного движения, и так далее», - сказал он.

Вместе с тем Москвитин выразил мнение, что достаточным для допуска к управлению СИМ будет наличие у его водителя прав любой категории.

«Ограничивать это право только категориями «А» или «М» необходимости нет», - заключил эксперт.

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