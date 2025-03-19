Новичкам за рулем может грозить штраф

Согласно нормам ПДД, автовладельцы, чей стаж вождения не превышает двух лет, обязаны маркировать свою машину специальным знаком «Начинающий водитель». Без него неопытному водителю пользоваться автомобилем запрещено.

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По регламенту знак должен выглядеть, как желтая табличка квадратной формы (150×150 миллиметров) с чёрным восклицательным знаком высотой 110 миллиметров. Все остальные изображения как бы намекающие на неопытного водителя за рулём не заменяют обязательный знак.

Постановлением правительства РФ «О правилах дорожного движения» закреплено место размещения опознавательного знака «Начинающий водитель» — на задней части автомобиля. При этом точное место размещения наклейки не указано. Следовательно, это может быть задний бампер, багажник или заднее стекло, но она не должна закрывать обзор и скрывать номерной знак. Важно, чтобы она была заметна для всех участников дорожного движения.

За игнорирование требования ПДД о наличии опознавательного знака «Начинающий водитель» инспектор ГАИ может привлечь водителя к административной ответственности. Нарушение условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения, повлечёт предупреждение или штраф в размере 500 рублей (статья 12.5 КоАП РФ).

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Спустя два года знак можно снять. Если психологически водителю комфортнее с этим знаком даже спустя два года вождения, закон не запрещает оставлять наклейку на автомобиле.