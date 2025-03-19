В Нью-Йорке вводят штраф, который в России действует шесть лет

Американских водителей предупредили, что с 16 апреля в Нью-Йорке вводится штраф за грязный или намеренно скрытый номерной знак. Новые правила требуют, чтобы таблички были читаемыми всегда.

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Властям Нью-Йорка надоели мошенничества многих водителей с номерными знаками. Поэтому с середины апреля любой, кто намеренно закрывает свои номера или не содержит табличку в чистоте, получит штраф в размере 50 долларов (чуть более 4 тысяч рублей). Стоит напомнить, что в России за это нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей.

Данные за 2024 год говорят о том, что, прикрывая автомобильные номера (или намеренно пачкая их), нарушители скоростного режима избежали штрафов на сумму более 100 миллионов долларов (более 8 миллиардов рублей). В 2023 году в Нью-Йорке были конфискованы 44 автомобиля за неуплату штрафов на сумму один миллион долларов, включая один Range Rover, водитель которого задолжал 52 тысячи долларов (более 4 миллионов рублей).

По новым правилам, принятым накануне, автомобили, зарегистрированные в Нью-Йорке, должны иметь правильно закреплённые номерные знаки спереди и сзади, расположенные на высоте 12-48 дюймов (305-1 220 миллиметров) от земли. Они должны быть читаемыми и ничем не закрытыми. При этом машины из других штатов могут обойтись только задним номером, если это соответствует законам их штата.

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Также запрещены чехлы для припаркованных транспортных средств, которые не позволяют правоохранителям получить доступ к номерному знаку, наклейке регистрации и VIN-коду.