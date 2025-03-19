Почему бескамерные колеса завоевали мир

Эксперт Ревин назвал плюсы и минусы шин с камерами и без них

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Бескамерные шины сегодня стоят практически на всех легковых автомобилях. Хотя в нашей стране еще в начале девяностых годов прошлого века большинство легковых машин сходили с конвейера с камерными колесами. В чем их плюсы?

Известно, что для прочной посадки шины используются так называемые хампы – кольцевые выступы на диске, предотвращающие сползание бортового кольца к середине колеса и, соответственно, разбортировку. Так вот, на переднеприводных Москвичах со стальными колесными дисками хампов не было до конца выпуска (2001 года), а на части колес для Нив хампы отсутствуют и сегодня.

Поэтому шины на дисках без хампов нужно было использовать только с камерами. Я перешел на бескамерные шины на своем Москвиче-2141 волевым порядком, несмотря на отсутствие хампа с внутренней стороны дисков. И никогда, ни в дальних поездках, ни на серпантинах Кавказа, проблем не было.

Бескамерные колеса

В бескамерном колесе внутренний объем воздуха удерживают сама шина со специальным герметизирующим слоем изнутри, а также стальное либо легкосплавное колесо.

При проколе небольшим предметом бескамерное колесо теряет давление медленно, что позволяет добраться до мастерской.

Автолюбителями давно освоен метод ремонта бескамерных колес жгутиком, который способен прослужить до полного износа шины.

Бескамерные шины легче, а боковины у них мягче. Кроме того, такие шины меньше нагреваются при движении.

Недостатком бескамерной шины является невозможность герметизировать стык шины с диском при сильной деформации последнего.

При проколе камерного колеса камера рвется и воздух быстро выходит. Бескамерная шина позволяет добраться до места ремонта с острым предметом, оставшимся в шине.

Камерные колеса

В камерных колесах герметичной является полость самой камеры. При этом и шина, и диск могут иметь некоторые повреждения. Даже при сильно помятом ободе герметичность чаще всего не страдает.

Из личного опыта могу сказать, что даже при сильно помятой в горной реке закраине колеса Нивы камера удержала давление. К слову, чтобы отрихтовать диск кувалдой, надо было лишь сдуть камеру принудительно, а затем снова накачать.

Некоторые боковые порезы шины при камерном исполнении позволяют продолжить эксплуатацию. Камеры можно использовать при спицованных колесах, что предопределяет их применение на мотоциклах, велосипедах, тележках, колясках и мопедах. Камерные шины дешевле, что определяет их использование на мотоблоках и средствах индивидуальной мобильности.

Как отличить камерные и бескамерные колеса

Если вы столкнулись с необходимостью определить, стоит ли камера в колесе или нет, то есть простой способ. Если вентиль усилием руки удается хоть немного сдвинуть внутрь отверстия в колесе, и на нем нет резинового буртика, мешающего этому, то шина – камерная.

Если вентиль стоит достаточно жестко и при небольшом отгибании его вбок виден тот самый кольцевой резиновый выступ, то колесо бескамерное. Если же стоит металлический вентиль с креплением-гайкой, то колесо точно бескамерное.

Как заправиться, чтобы сэкономить время и получить бонусы

Какими бы ни были колеса у вашего автомобиля, всегда следует внимательно следить за их состоянием – от этого зависит безопасность на дороге.