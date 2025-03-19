Тенденция укрепления отечественной валюты оказалась не моментальной реакцией на те или иные события, а рискует превратиться в устойчивый тренд, по крайней мере, на какой-то период. Это отразилось и на ценах на новые авто: дилеры вынуждены их снижать и готовы работать даже себе в убыток, пишет "Газета.ru" со ссылкой на опрошенных участников отрасли.

В числе причин такого подхода брендов эксперты называют слабый маркетинг, в который китайцы не захотели или опоздали вложиться, затоваренность складов машин, произведённых год-два назад, а также упомянутое укрепление рубля, сильнее всего сказавшееся на ценах на авто, поставляемых по параллельному импорту.

Причём высокая ключевая ставка ЦБ РФ сейчас - благо, считают эксперты, и, как только её снизят, цены на новые авто вырастут. Поэтому сейчас, возможно, - самое выгодное время для покупки авто, в том числе с пробегом.

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В первой половине марта цены снизили несколько брендов: Voyah, предлагающий скидку до 3,3 млн рублей за седан Passion, Exeed, Evolute, Jetour, Dongfeng, Solaris, только стартовавший корейский KGM. Накануне к ним присоединился Kaiyi, который предложил седан E5 дешевле базовой Весты. Правда, есть нюанс - ценники "растаяли" с приходом марта преимущественно на машины 2023-2024 годов выпуска.