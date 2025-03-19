В РФ возник ажиотажный спрос на китайские шины

По итогам 2024 года на покрышки из Китая пришлось порядка 70% продаж на российском рынке. В 2025-ом спрос на продукцию производителей из Поднебесной продолжает свой рост. Об этом в беседе с Quto.ru сообщил глава АО «Кордиант» Вадим Володин.

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«При этом китайские производители – это буквально тысячи брендов. Зачастую неизвестных», — подчеркнул топ-менеджер.

По его словам, сегодня общий объём продаж автомобильных шин составляет 56,4 млн экземпляров ежегодно. Из них примерно 8,2 млн приходится на премиальный сегмент, 22,5 млн — средний класс и 25,7 млн — бюджетные покрышки.

Эксперт отметил, что за последние годы спрос россиян на колёса больших размеров заметно вырос. Так, если в 2023-м на шины размером 17 и более дюймов приходилось около 9% продаж, то в 2024 году — уже 11%.

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