Умелец собрал автомобиль из туалетной кабинки

В Пермском крае умелец собрал компактный автомобиль, использовав в качестве кузова туалетную кабину. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

© Газета.Ru

«Такси комфорт-класса гоняет по Пермскому краю. Если увидите медведя на обочине, будет где испугаться», — говорится в сообщении канала.

Судя по фото и видео, в конструкции автомобиля применен квадратный металлический профиль. Рулевой механизм умелец взял от «Жигулей». Сзади установлен двухтактный мотор.

До этого кустарная копия автомобиля Vision Mercedes-Maybach 6, созданного в Нижнем Новгороде, привела в восхищение американских журналистов. Портал Carscoops.com назвал отечественный проект «потрясающим» и высоко оценил работу российских автомобильных мастеров.

За основу был взят Mercedes-Benz SL. Умельцы радикально переделали кузов, поменяли светотехнику и колеса, подобрали яркий цвет. Салон перешит кожей кремового цвета.

При этом техническая составляющая автомобиля осталась прежней – ходовая часть и двигатель были взяты у модели R230.

Сколько денег ушло на проект, неизвестно, но самоделку удалось поставить на учет.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Ранее в Пакистане сделали дешевую копию Tesla Cybertruck.