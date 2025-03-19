Первый Aurus Komendant с пробегом появился в продаже

В России выставили на продажу первый Aurus Komendant с пробегом. Речь идет о люксовом российском внедорожнике 2023 года выпуска, передает Ixbt.com.

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Стоимость автомобиля, проехавшего 11 700 километров, составляет 43 миллиона рублей. У транспортного средства был только один владелец — юридическое лицо. Кузов автомобиля покрыт полиуретановой защитной пленкой и керамическим составом. Лобовое стекло защищено бронепленкой, а кожаный салон обработан специальным составом. Кроме того, были улучшены шумоизоляция и аудиосистема.

Aurus Komendant имеет гибридную силовую установку, которая развивает мощность 598 лошадиных сил. В ее основе лежит 4,4-литровый двигатель V8. При длине почти 5,4 метра и весе 3235 кг автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 секунды.

Aurus является российской маркой автомобилей представительского и высшего класса. Она создана в рамках национального проекта по производству люксовых машин для высокопрофильных государственных нужд.

Ранее президент Владимир Путин назвал российский люксовый автомобиль Aurus «хорошей машиной». Aurus собирают в Татарстане на заводе в Елабуге. Там же выпускают, например, коммерческие автомобили марки Sollers, а также силовые установки: двигатели объемом 2,7 и 3,0 л.