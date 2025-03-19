Первый Aurus Komendant с пробегом появился в продаже

В России выставлен на продажу первый кроссовер Aurus Komendant с пробегом, сообщает «Журнал Авто.ру».

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Автомобиль, который продают по объявлению, изготовлен в 2023 году. Его пробег составляет 11,7 тыс. км, цена — 43 млн рублей. Автомобилем с 2023 года владело юридическое лицо. Продавец сообщил в описании машины, что кузов Komendant оклеен полиуретановой защитной пленкой и поверх нее покрыт керамическим защитным составом. Бронепленку получило и лобовое стекло. В комплектации автомобиля кресла с кожаной обивкой и массажем, доводчики дверей, камеры кругового обзора, предпусковой отопитель и другое оборудование.

Внедорожник Aurus Komendant снабжен теми же агрегатами, что и седан Senat. Под капотом машины — гибридная силовая установка на основе мотора 4.4, который агрегатирован с 9-ступенчатой АКП. Мощность автомобиля — 598 л.с.

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